Данилов пообещал, что "выносить за ноги" из Лавры никого не будут

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что духовенство УПЦ силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.

Источник: Данилов в эфире марафона национальных новостей

Прямая речь: "Это же не выселение, потому что это не отель. Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождена согласно нормативно-правовым документам, которые существуют. Если кто-то считает, что он не должен выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается...

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Если кто-то считает, что он должен там остаться на какой-то период времени, то никаких провокаций, которые на сегодняшний день хочет устроить российская ФСБ на территории лавры, мы не допустим. Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к каким-то условиям".

Детали: Данилов нормально отнесся к тому, что духовенство подало иск в суд относительно так называемого выселения. "У нас демократическая страна", - сказал он.

Напомним:

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29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ МП.

30 марта духовенство УПЦ МП должно покинуть лавру, однако наместник лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП). В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП. Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.

В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МПо безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания.

Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкцийв отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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