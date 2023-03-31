Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 15:24
Майя Санду, Владимир Зеленский, скриншот

Президент Молдовы Майя Санду во время посещения Бучи в годовщину деоккупации призвала к правосудию над россиянами, которые совершили военные преступления в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санду, которая прибыла в Бучу вместе с лидерами Словакии, Словении и Хорватии, заявила, что без правосудия мира никогда не будет.

Реклама:

"Демократические государства должны работать вместе, чтобы было проведено расследование в отношении тех, кто совершил эти жестокие действия, и чтобы они были наказаны. Преступления должны иметь последствия. Преступления против человечности должны иметь тяжелые последствия. Мы должны сделать это ради тех, кто погиб, кто стал временно перемещенным лицом", - сказала президент Молдовы.

"Мы выражаем восхищение теми, кто отразил российское нашествие. Мы вспоминаем невинных жертв - детей, женщин, сотен погибших. Нет предела брутальности российского нашествия. Мы чувствуем это и в Молдове. Многие наши люди в Молдове наблюдали с грустью и страхом за тем, как истекали кровью Ирпень, Бородянка, Буча", - добавила она.

Напомним, премьер-министр Словении Роберт Голоб пообещал продолжать поддержку Украины в войне против РФ, а также помогать в расследовании военных преступлений.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БучаМолдовавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Буча
"Заслуживают быть не забытыми". История перезахоронения добровольцев, защищавших Бучу
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: