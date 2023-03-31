Президент Молдовы Майя Санду во время посещения Бучи в годовщину деоккупации призвала к правосудию над россиянами, которые совершили военные преступления в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санду, которая прибыла в Бучу вместе с лидерами Словакии, Словении и Хорватии, заявила, что без правосудия мира никогда не будет.

"Демократические государства должны работать вместе, чтобы было проведено расследование в отношении тех, кто совершил эти жестокие действия, и чтобы они были наказаны. Преступления должны иметь последствия. Преступления против человечности должны иметь тяжелые последствия. Мы должны сделать это ради тех, кто погиб, кто стал временно перемещенным лицом", - сказала президент Молдовы.

"Мы выражаем восхищение теми, кто отразил российское нашествие. Мы вспоминаем невинных жертв - детей, женщин, сотен погибших. Нет предела брутальности российского нашествия. Мы чувствуем это и в Молдове. Многие наши люди в Молдове наблюдали с грустью и страхом за тем, как истекали кровью Ирпень, Бородянка, Буча", - добавила она.

Напомним, премьер-министр Словении Роберт Голоб пообещал продолжать поддержку Украины в войне против РФ, а также помогать в расследовании военных преступлений.