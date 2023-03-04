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В Крыму создают "добровольные дружины" для борьбы с проукраинским движением – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 06:04
В Крыму создают добровольные дружины для борьбы с проукраинским движением – штаб
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В Симферополе в оккупированном Крыму захватчики создают "добровольные дружины", поскольку опасаются усиления проукраинского движения.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Симферополе временно оккупированной республики Крым российская оккупационная власть, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создает так называемые "добровольные дружины".

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Детали: По данным штаба, из-за войны в Украине есть недостаток сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов.

Темы: КрымоккупацияГенштаб
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