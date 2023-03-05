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В оккупированной Новой Каховке враг размещает средства ПВО в жилых кварталах – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 07:05
фото: wikipedia

В оккупированном городе Новая Каховка на Херсонщине захватчики размещают средства ПВО в жилых кварталах города.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита".

В частности, с целью сбивания средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города".

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Темы: Херсонская областьоккупацияПВО
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