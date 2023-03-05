Российский пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел в Украине
Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром Донецкой области.
Источник: Соловьев в эфире своей программы на телеканале "Россия-1", сообщает агентство ТАСС
Прямая речь: "По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях".
Детали: По словам пропагандиста, в воскресенье выяснилось, что произошла утечка информации о его присутствии на этих позициях.
"Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", - сказал он.
Соловьев утверждает, что погибших и раненых оккупантов в результате этой стрельбы не было.