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Российский пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 17:53
Российский пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел в Украине
Владимир Соловьев, фото Contributor/Getty Images

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром Донецкой области.

Источник: Соловьев в эфире своей программы на телеканале "Россия-1", сообщает агентство ТАСС

Прямая речь: "По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях".

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Детали: По словам пропагандиста, в воскресенье выяснилось, что произошла утечка информации о его присутствии на этих позициях.

"Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", - сказал он.

Соловьев утверждает, что погибших и раненых оккупантов в результате этой стрельбы не было.

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Темы: Росcияпропагандавойна
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