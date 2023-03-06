СБУ схватила боевика группировки "Спарта", который вел огонь по Донецкому аэропорту

Служба безопасности задержала в Одесской области бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", который после получения ранения вернулся на контролируемую Украиной территорию.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины".

Детали: Сообщается, что задержанный в составе "Спарты" обстреливал оборонительные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

После полученного ранения он скрытно вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область. Долгое время скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими соратниками.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска правоохранители у задержанного обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

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Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.