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СБУ схватила боевика группировки "Спарта", который вел огонь по Донецкому аэропорту

Станислав ПогориловПонедельник, 6 марта 2023, 09:43
СБУ схватила боевика группировки Спарта, который вел огонь по Донецкому аэропорту
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала в Одесской области бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", который после получения ранения вернулся на контролируемую Украиной территорию.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины".

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Детали: Сообщается, что задержанный в составе "Спарты" обстреливал оборонительные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

 

После полученного ранения он скрытно вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область. Долгое время скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими соратниками.

 

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

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Во время обыска правоохранители у задержанного обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Темы: СБУвойнаОдесская область
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