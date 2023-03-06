СБУ схопила бойовика угруповання "Спарта", який вів вогонь по Донецькому аеропорту
Служба безпеки затримала на Одещині колишнього бойовика збройного угруповання "Спарта", який після отримання поранення повернувся на контрольовану Україною територію.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України".
Деталі: Повідомляється, що затриманий у складі "Спарти" обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.
Після отриманого поранення він приховано повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Тривалий час переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Під час обшуку правоохоронці у затриманого виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.