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СБУ схопила бойовика угруповання "Спарта", який вів вогонь по Донецькому аеропорту

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 березня 2023, 09:43
СБУ схопила бойовика угруповання Спарта, який вів вогонь по Донецькому аеропорту
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала на Одещині колишнього бойовика збройного угруповання "Спарта", який після отримання поранення повернувся на контрольовану Україною територію.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України".

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Деталі: Повідомляється, що затриманий у складі "Спарти" обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.

 

Після отриманого поранення він приховано повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Тривалий час переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками.

 

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуку правоохоронці у затриманого виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Теми: СБУвійнаОдеська область
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