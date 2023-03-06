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Украинка Костюк выиграла теннисный турнир WTA: в финале обыграла россиянку

Алена МазуренкоПонедельник, 6 марта 2023, 10:08
Украинка Костюк выиграла теннисный турнир WTA: в финале обыграла россиянку
фото: ВТУ

Украинская теннисистка Марта Костюк победила на турнире WTA в Остине, что позволит ей подняться на 40-е место в рейтинге WTA. В финале турнира украинка победила россиянку Варвару Грачеву.

Источник: ВТУ, Ukrainian Tennis

Детали: В первом сете Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче (шестой) и этого хватило, чтобы довести партию до победы.

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Во втором сете украинка уступала 3:5, но выиграла четыре гейма подряд, отыграв один сетбол на приеме: Марта Костюк (Украина, 8) - Варвара Грачева (-) 6:3, 7:5.

Для теннисистки это был дебютный финал на уровне WTA-тура.

Победа в Остине приносит Костюк $34,280 призовых и 280 рейтинговых очков. На этой неделе она впервые поднимется на 40-е место в рейтинге WTA.

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Церемонию награждения Костюк начала со слов "Слава Украине".

Прямая речь Костюк: "В положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть этот титул особенно важно. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем нашим людям, которые сейчас сражаются и гибнут... Очевидно, что это очень особенный момент".

Костюк после победы над россиянкой Грачевой в финальном поединке, не стала пожимать ей руку и отказалась от традиционной совместной фотосессии с наградами.

Темы: спортУкраина
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