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ГБР проведет в Киеве следственный эксперимент со стрельбой

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 марта 2023, 18:05
ГБР проведет в Киеве следственный эксперимент со стрельбой
иллюстративное фото ГБР

Государственное бюро расследований будет проводить 9 марта следственный эксперимент на Осокорках в Киеве, из-за которого могут раздаваться звуки стрельбы, а движение транспорта будет частично ограничено.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Детали: Предупреждается, что 9 марта в микрорайоне Осокорки ГБР будет проводить следственный эксперимент с применением стрелкового оружия.

Проведение следственного действия запланировано на четверг в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и Садовой 120 (микрорайон Осокорки, Дарницкий район).

Кроме того, Государственное бюро расследований предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

Дословно: "Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости".

Темы: ГБРКиев
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