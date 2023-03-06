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ДБР проведе у Києві слідчий експеримент зі стріляниною

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 березня 2023, 18:05
ДБР проведе у Києві слідчий експеримент зі стріляниною
ілюстративне фото ДБР

Державне бюро розслідувань проводитиме 9 березня слідчий експеримент на Осокорках у Києві, через який можуть лунати звуки стрілянини, а рух транспорту буде частково обмежено.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: Попереджається, що 9 березня у мікрорайоні Осокорки ДБР проводитиме слідчий експеримент із застосуванням стрілецької зброї.

Проведення слідчої дії заплановано на четвер у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та Садової 120 (мікрорайон Осокорки, Дарницький район).

Окрім того, Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

Дослівно: "Просимо мешканців врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби".

Теми: ДБРКиїв
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