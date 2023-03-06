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Министр обороны Литвы встретился с заместителем Резникова и анонсировал новый пакет помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 17:21

Литовский министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в понедельник встретился с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком, который прибыл в Литву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Согласно пресс-релизу, Павлюк рассказал литовской стороне об опыте Украины в интеграции парамилитарных структур в Вооруженные Силы.

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"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные способности. Мы также занимаем твердую позицию поддерживать Украину всеми возможными способами и готовим новый пакет помощи Украине", - сказал Анушаускас во время встречи.

Арвидас Анушаускас и Александр Павлюк
Арвидас Анушаускас и Александр Павлюк
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЛИТВЫ

Министр также подчеркнул, что Литва активно готовится к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе летом этого года, где, среди других важных вопросов, будет достигнуто согласие относительно перспективы членства Украины в Альянсе.

Как напоминает министерство обороны Литвы, на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 миллионов евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

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В 2023 году литовская сторона планирует подготовить 1600 солдат Вооруженных Сил Украины. Литовские тренеры обучают украинцев как в Литве, так и в рамках Тренировочной миссии ЕС и международных инициатив, таких как британский Interflex.

Напомним, что в начале февраля Литва анонсировала предоставление Украине 36 шведских противодронных пушек L-70. Их первая партия и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.

Темы: ЛитваУкраинаМинобороны
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