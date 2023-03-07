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Украина продолжит битву за Бахмут, чтобы подорвать лучшие силы "Вагнера" – ISW

Вторник, 7 марта 2023, 07:59
Украина продолжит битву за Бахмут, чтобы подорвать лучшие силы Вагнера – ISW
РАЗРУШЕНИЯ В БАХМУТЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы обороны Украины продолжат бои за Бахмут, чтобы истощить элитные подразделения ЧВК "Вагнер", считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отмечают, что борьба за Бахмут стала для Украины стратегически важной из-за состава российских сил, которые дислоцируются в районе города.

Отмечается, что в сообщениях некоторых западных медиа недавно высказывалось предположение, что Украина тратит элитные войска и дефицитное оборудование в основном на новобранцев ЧВК "Вагнер", которые являются "пушечным мясом". Эксперты ISW считают, что такое замечание в целом справедливо, одновременно подчеркивая, что резерв российских заключенных, пригодных для боевых действий, не является безграничным, и ликвидация десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что их не используют для более важных боев.

При этом ISW обращает внимание на то, что российские силы под Бахмутом недавно изменили тактику и привлекли к боевым действиям более высококачественные спецподразделения и элементы регулярных войск.

"ЧВК "Вагнер" по-прежнему, вероятно, использует заключенных для операций в Бахмуте, хотя и в гораздо более ограниченной степени, чем в предыдущие месяцы, из-за огромных потерь, которые понесли новобранцы во время лобовых атак. Но теперь "Вагнер" бросил в бой еще и своих лучших солдат, и именно их уничтожают вместе с новобранцами.

Бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы "Вагнера". Основатель ЧВК Евгений Пригожин, судя по его недавним заявлениям, видимо, опасается, что Минобороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца "Вагнера"", – отмечает ISW.

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Аналитики убеждены, что серьезная деградация или уничтожение элитных боевых сил ЧВК "Вагнер" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя.

"Нанесение серьезного ущерба влиянию и репутации Пригожина, одного из самых радикальных российских националистов, было бы важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив восстановления здравомыслия в России. Это в интересах США, а также в интересах Украины, и она поднимает ставки в битве за Бахмут", – пишут эксперты ISW.

Темы: БахмутВагнерВооруженные силы
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