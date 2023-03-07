Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина продолжит битву за Бахмут, чтобы подорвать лучшие силы "Вагнера" – ISW

Вторник, 7 марта 2023, 06:59
Украина продолжит битву за Бахмут, чтобы подорвать лучшие силы Вагнера – ISW
РАЗРУШЕНИЯ В БАХМУТЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы обороны Украины продолжат бои за Бахмут, чтобы истощить элитные подразделения ЧВК "Вагнер", считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отмечают, что борьба за Бахмут стала для Украины стратегически важной из-за состава российских сил, которые дислоцируются в районе города.

Реклама:

Отмечается, что в сообщениях некоторых западных медиа недавно высказывалось предположение, что Украина тратит элитные войска и дефицитное оборудование в основном на новобранцев ЧВК "Вагнер", которые являются "пушечным мясом". Эксперты ISW считают, что такое замечание в целом справедливо, одновременно подчеркивая, что резерв российских заключенных, пригодных для боевых действий, не является безграничным, и ликвидация десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что их не используют для более важных боев.

При этом ISW обращает внимание на то, что российские силы под Бахмутом недавно изменили тактику и привлекли к боевым действиям более высококачественные спецподразделения и элементы регулярных войск.

"ЧВК "Вагнер" по-прежнему, вероятно, использует заключенных для операций в Бахмуте, хотя и в гораздо более ограниченной степени, чем в предыдущие месяцы, из-за огромных потерь, которые понесли новобранцы во время лобовых атак. Но теперь "Вагнер" бросил в бой еще и своих лучших солдат, и именно их уничтожают вместе с новобранцами.

ВИДЕО ДНЯ

Бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы "Вагнера". Основатель ЧВК Евгений Пригожин, судя по его недавним заявлениям, видимо, опасается, что Минобороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца "Вагнера"", – отмечает ISW.

Аналитики убеждены, что серьезная деградация или уничтожение элитных боевых сил ЧВК "Вагнер" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя.

"Нанесение серьезного ущерба влиянию и репутации Пригожина, одного из самых радикальных российских националистов, было бы важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив восстановления здравомыслия в России. Это в интересах США, а также в интересах Украины, и она поднимает ставки в битве за Бахмут", – пишут эксперты ISW.

Темы: БахмутВагнерВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Глава МИД Австрии считает опасными идеи заставить Украину уступить России территории
Защитники за сутки уничтожили 23 артиллерийские системы врага, самолет и более 1000 оккупантов
Разведка Британии: оборона Бахмута продолжает истощать силы обеих сторон
По всей Украине раздавались сирены воздушной тревоги
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: