В Германии возникли проблемы с танками для сил наивысшего уровня боеготовности НАТО - СМИ

Бундесвер не в состоянии выполнить свои обязательства перед оперативно-тактическими силами НАТО сверхвысокого уровня готовности (VJTF), или же выполняет их со значительными искажениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Бундесвер уже несколько лет готовится к участию в VJTF этого года. Однако из-за новых проблем с танками Leopard 2 войскам приходится снова собирать системы вооружения по всей стране.

Реклама:

Для министра обороны Бориса Писториуса, который с момента вступления в должность неоднократно подчеркивал, что Берлин является надежным партнером в рамках альянса, эта новость прозвучала очень не вовремя.

Как выяснилось, танковый батальон 393, который в настоящее время предоставляет часть немецких сил для VJTF НАТО, борется со значительными поломками основных боевых танков Leopard 2 A7. В случае чрезвычайной ситуации объединение должно фактически иметь не менее 30 сверхсовременных боевых машин, доступных в течение нескольких дней для быстрого военного реагирования альянса на возможные нападения. По крайней мере, это то, что Германия пообещала НАТО.

Однако, как свидетельствуют цифры, этой цели достичь не удастся. Зато соединению из Тюрингии, которое готовилось к миссии VJTF минимум два года, придется в экстренном порядке одалживать танки в других частях, чтобы выполнить обещания. Именно этот сбор материала, который в войсках недвусмысленно назвали "динамическим управлением наличием", Бундесвер на самом деле хотел прекратить для выполнения задач НАТО. Зато подразделения, предназначенные для VJTF, должны быть полностью обеспечены материальными средствами.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно внутренней информации немецкой армии, только 20 из примерно 40 танков батальона из Тюрингии являются исправными. В январе так называемый "чистый статус" был еще ниже и составлял лишь 17 боевых танков Leopard 2. В документе также делается прогноз на следующий год, который не выглядит особенно радужным. Планировщики не ожидают, что батальон сможет самостоятельно обеспечить 30 танков Leopard 2, обещанных НАТО к концу 2023 года.

Новые проблемы являются довольно неудобными для Германии. VJTF, которую также часто называют передовым отрядом альянса, считается доказательством того, что альянс может эффективно реагировать на агрессию со стороны России. Тот факт, что Бундесвер, который годами готовился к этой задаче, слаб именно здесь, снова подпитывает сомнения в надежности немцев. VJTF предусматривают 8 тысяч солдат, и в чрезвычайной ситуации они должны быть готовы к развертыванию в течение нескольких дней.

"Обязательства VJTF могут быть выполнены только с помощью танкового батальона 104", - говорится во внутреннем документе Бундесвера. Это подразделение дислоцируется в Баварии, поэтому в чрезвычайной ситуации танки придется передислоцировать оттуда в Тюрингию.

В кругах Бундесвера говорили, что ситуация более чем неудобная. Тем не менее, Бундесвер может выполнить свои обязательства перед НАТО, приложив немало усилий. На вооружении армии сейчас находится 40 оперативных моделей Leopard 2 A7V, а это означает, что 30 могут быть выделены для НАТО в случае необходимости.