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В Украине впервые осудили военного комиссара за "мобилизацию" в Крыму 

Елена Рощина, Соня ЛукашоваВторник, 7 марта 2023, 14:33
В Украине впервые осудили военного комиссара за мобилизацию в Крыму 
Заочно осужденный Константин Качаров, фото прокуратуры АРК

В Украине впервые вынесли приговор военному комиссару из оккупированного Россией Крыма за принуждение крымчан служить в вооруженных силах РФ – Константина Качарова заочно приговорили к 11 годам лишения свободы.

Источник: прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "По публичному обвинению прокуратуры автономии к 11 годам лишения свободы заочно осужден оккупационный военный комиссар из Крыма. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, что заключается в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах врага (по ч. 1 ст. 438 УК Украины). Это первый приговор в Украине за такое преступление".

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Детали: Осужденный, гражданин Российской Федерации, в 2018 году занял должность "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым". 

Прокуратура не называет имени, но, по данным УП, речь идет о Константине Качарове.

Он осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных призывных кампаний населения полуострова в российские вооруженные силы.

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Реализуя незаконные "указы" высшего руководства России, этот мужчина разрабатывал планы и организовывал проведение 5 призывных кампаний крымчан в соответствующих районах оккупированного полуострова.

Прокуратура АРК напоминает, что с 2015 года государство-оккупант регулярно проводит призывные кампании и привлекает жителей полуострова Крым к службе в армии РФ. После полномасштабного вторжения в Украину россияне начали также незаконную мобилизацию крымчан.

Сейчас сообщено о подозрениях в совершении аналогичных военных преступлений 10 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма. На рассмотрении в судах находятся 3 обвинительных акта.

Прокуратура АРК совместно с неправительственными организациями информировала прокурора Международного уголовного суда по этому поводу. В информационных сообщениях содержатся доказательства совершения высшим военно-политическим руководством РФ военных преступлений в контексте незаконного призыва и пропаганды службы в российской армии, в том числе и среди детей.

Темы: КрымРосcиямобилизациявойна
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