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Венгрия обучает военных медиков из Украины – Минобороны

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 18:13

Министерство обороны Венгрии подтвердило, что участвует в подготовке военных медиков из Украины.

Об этом сообщает венгерский портал 24.hu, пишет "Европейская правда".

"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны - именно поэтому мы не отправляем в Украину ни оружия, ни солдат", - заявили в министерстве.

Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и тем, кто нуждается в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - добавили там.

Заявление было сделано после того, как министр обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник заявил, что украинские военные проходят подготовку в Венгрии.

"Венгры тоже помогают - то, что вы об этом не знаете, и то, что распространяет пропаганда, что они не помогают, - это одно. Но знаете ли вы, что на их территории (то есть в Венгрии. - Ред.) проходят подготовку украинские солдаты? Возможно, вы даже не знаете об этом", - сказал Надь.

Как известно, правительства Венгрии официально даже не пропускает через свою территорию грузы с вооружением НАТО и является единственной западной страной, которая не посылает украинцам никакой военной техники, потому что считает, что это только затянет войну.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину российского вторжения призвал к переговорам и заявил, что Москва не может победить.

Темы: Венгрияпомощь Украинемедицинавойна
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