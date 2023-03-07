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Умерла спасательница, раненная во время российского удара по Днепру год назад

Евгений КизиловВторник, 7 марта 2023, 18:23
Умерла спасательница, раненная во время российского удара по Днепру год назад

Ушла из жизни пресс-офицер управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая получила тяжелые ранения во время ракетного удара по Днепру в апреле 2022 года.

Источник: муж Евгении, спасатель Игорь Гетало в Instagram, "Укринформ"

Прямая речь Гетало в посте: "11 месяцев борьбы... десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти".

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Детали: 10 апреля 2022 года российские войска наносили ракетные удары по Днепропетровской области. Несколько раз был атакован и город Днепр, в частности его аэропорт.

В результате обстрела пострадал спасатель Игорь Гетало и его жена Евгения Дудка, которая работала пресс-офицером в областном управлении ГСЧС.

Она находилась в тяжелом состоянии. 31 мая ее увезли на дальнейшее лечение в Германию. За жизнь Евгении 11 месяцев боролись медики.

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Темы: войнажертвыДнепрГСЧС
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