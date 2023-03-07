Лубинец показал "воспитательную беседу" с пленными россиянами перед обменом
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал видео "воспитательной беседы" с российскими военнопленными, которых вернули в РФ в рамках обмена во вторник.
Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram
Прямая речь:
– Я представляю секретаря уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Какие у вас вопросы, проблемы, предложения, жалобы во время вашего незаконного пребывания в Украине? Є?
– Нет (на российском - ред.)
– Отсутствуют? Жалоб нет? Обращались с вами нормально? Питание?
– Да.
– Надеюсь, мы больше не увидимся?
– Нет.
– Обещаете, ребята?
– Да.
– У вас такой же институт (уполномоченного по правам человека - ред.) есть в России. Им руководит Москалькова Татьяна Николаевна, если вы слышали о такой. Если вас еще раз захотят сюда отправить, вы имеете право к ней обратиться. Она готова вам помогать. Надеюсь, так и будет. Да?
– Да.
Детали: Лубинец назвал такой формат беседы "традиционным".
“Обіцяйте, що ми більше не побачимось”: Лубінець показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном pic.twitter.com/KtiB4pqDVM— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 7, 2023
Предыстория:
- 7 марта в результате переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников.