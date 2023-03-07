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Лубинец показал "воспитательную беседу" с пленными россиянами перед обменом

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 марта 2023, 20:41
Лубинец показал воспитательную беседу с пленными россиянами перед обменом
Фото: Скрин из видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал видео "воспитательной беседы" с российскими военнопленными, которых вернули в РФ в рамках обмена во вторник.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram 

Прямая речь: 

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– Я представляю секретаря уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Какие у вас вопросы, проблемы, предложения, жалобы во время вашего незаконного пребывания в Украине? Є?

– Нет (на российском - ред.)

– Отсутствуют? Жалоб нет? Обращались с вами нормально? Питание?

ВИДЕО ДНЯ

– Да.

– Надеюсь, мы больше не увидимся?

– Нет.

– Обещаете, ребята? 

– Да.

– У вас такой же институт (уполномоченного по правам человека - ред.) есть в России. Им руководит Москалькова Татьяна Николаевна, если вы слышали о такой. Если вас еще раз захотят сюда отправить, вы имеете право к ней обратиться. Она готова вам помогать. Надеюсь, так и будет. Да?

– Да. 

Детали: Лубинец назвал такой формат беседы "традиционным".

Предыстория:

  • 7 марта в результате переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников.

Темы: обменомбудсмен
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