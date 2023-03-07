Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия не сможет участвовать в плане ЕС по массовому производству боеприпасов для Украины - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 23:33

Британские оружейные компании будут лишены возможности воспользоваться инициативой ЕС по инвестированию в производство вооружений, прежде всего артиллерийских боеприпасов для нужд Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно газете The Guardian, которая ознакомилась с проектом инициативы.

План предусматривает немедленную передачу запасов боеприпасов и быстрое направление новых совместных заказов для удовлетворения потребностей ЕС и Украины в рамках "масштабного и мощного сигнала для промышленности ЕС".

Согласно проекту инициативы, которая будет представлена министрам обороны стран ЕС во вторник-среду, сначала они должны предоставить Украине свои запасы боеприпасов, из которых до 90% стоимости может быть возмещено Брюсселем.

Отмечается, что 25 стран-членов ЕС и Норвегия подтвердили свою заинтересованность в участии. План содержит призыв к ускоренным переговорам с поставщиками в ЕС и Норвегии относительно размера и стоимости оружейных заказов, а соответствующие контракты должны быть заключены "между концом апреля и концом мая".

Потеря европейского рынка для экспорта боеприпасов станет серьезным ударом для британских компаний, отмечает The Guardian. По данным оборонно-торговой ассоциации ADS, годовой оборот оборонной промышленности Британии составляет около 25 миллиардов фунтов стерлингов, и она обеспечивает около 133 тысяч рабочих мест.

Вместо Британии наибольшую выгоду от плана смогут получить Франция, Германия и Италия, где расположены крупнейшие европейские производители оружия. "По сути, это игра с нулевой суммой, и это предложение укрепит европейскую оборонную промышленность за счет тех, кто не входит в союз", - прокомментировал дипломатический источник в Брюсселе.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что в ЕС надеются утвердить план на саммите 23-24 марта.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Темы: ЕСВеликобританияоружиепомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ задержала экс-директора "Антонова", суд арестовал его на 2 месяца – СМИ

В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

МВД Грузии заявляет, что отпустило часть задержанных на протестах

Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Организаторы Оскара во второй раз отклонили заявку на выступление Зеленского

Все новости...
ЕС
В НАТО отработают реагирование на кризисные ситуации
Министры обороны стран ЕС заслушают Резникова и обсудят предоставление Украине боеприпасов
В Совете Европы призвали создать механизм для возвращения вывезенных в Россию украинских детей
Последние новости
05:29
Си Цзиньпина в третий раз избрали главой Китая
04:34
Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана
03:52
Пригожин говорит, что его отключили от спецсвязи, чтобы не просил боеприпасы
03:13
Сумщина: россияне обстреляли из артиллерии 3 громады
02:35
СБУ задержала экс-директора "Антонова", суд арестовал его на 2 месяца – СМИ
01:31
"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
00:50
обновлено от 23:56В Гамбурге произошла стрельба: есть погибшие
00:25
Целенаправленные удары РФ по гражданскому населению являются военным преступлением – глава Еврокомиссии
00:16
обновленоПосле обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с электричеством
23:56
Первые украинские капелланы проходят обучение и военную подготовку
Все новости...