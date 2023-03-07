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Британия не сможет участвовать в плане ЕС по массовому производству боеприпасов для Украины - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 22:33

Британские оружейные компании будут лишены возможности воспользоваться инициативой ЕС по инвестированию в производство вооружений, прежде всего артиллерийских боеприпасов для нужд Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно газете The Guardian, которая ознакомилась с проектом инициативы.

План предусматривает немедленную передачу запасов боеприпасов и быстрое направление новых совместных заказов для удовлетворения потребностей ЕС и Украины в рамках "масштабного и мощного сигнала для промышленности ЕС".

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Согласно проекту инициативы, которая будет представлена министрам обороны стран ЕС во вторник-среду, сначала они должны предоставить Украине свои запасы боеприпасов, из которых до 90% стоимости может быть возмещено Брюсселем.

Отмечается, что 25 стран-членов ЕС и Норвегия подтвердили свою заинтересованность в участии. План содержит призыв к ускоренным переговорам с поставщиками в ЕС и Норвегии относительно размера и стоимости оружейных заказов, а соответствующие контракты должны быть заключены "между концом апреля и концом мая".

Потеря европейского рынка для экспорта боеприпасов станет серьезным ударом для британских компаний, отмечает The Guardian. По данным оборонно-торговой ассоциации ADS, годовой оборот оборонной промышленности Британии составляет около 25 миллиардов фунтов стерлингов, и она обеспечивает около 133 тысяч рабочих мест.

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Вместо Британии наибольшую выгоду от плана смогут получить Франция, Германия и Италия, где расположены крупнейшие европейские производители оружия. "По сути, это игра с нулевой суммой, и это предложение укрепит европейскую оборонную промышленность за счет тех, кто не входит в союз", - прокомментировал дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в ЕС надеются утвердить план на саммите 23-24 марта.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Темы: ЕСВеликобританияоружиепомощь Украине
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