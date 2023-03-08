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Байден и Макрон обсудили поддержку Украины и "вызовы Китая"

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 02:50
Байден и Макрон обсудили поддержку Украины и вызовы Китая
фото: Getty Images

Президенты Штатов и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Источник: сообщение Белого дома

Дословно: "Оба лидера обсудили свою поддержку Украины... в том числе их обязательства продолжать предоставлять Украине помощь в сфере безопасности и возложить на Россию ответственность за ее агрессию".

Детали: Кроме того, лидеры стран поговорили о сотрудничестве между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместных усилиях по противодействию вызовам, которые Китай "бросает основанному на правилах международному порядку".

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Темы: МакронБайденУкраинаКитай
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