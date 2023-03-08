На оккупированном Запорожье захватчики отбирают у фермеров зерно – штаб

На территории оккупированной Запорожской области захватчики конфискуют зерновые у местных фермеров.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенном пункте Ульяновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно зерновых культур из близлежащих сельских хозяйств и ферм района.

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Оккупанты под видом покупки по значительно заниженным ценам просто конфискуют зерновые".