Россияне в Бердянске обыскали семьи, которые не отдают детей в их школы – ЦНС

В оккупированном Бердянске захватчики провели обыски в семьях, которые отказываются отдавать детей в российские школы – им угрожают штрафами и тем, что заберут детей.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "К родителям (в Берядянске - ред.) приходят с обысками чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдают их в российскую школу".

Реклама:

Детали: По информации ЦНС, если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали российские паспорта.

Что этому предшествовало:

Летом прошлого года в России заявили, что с 1 сентября дети из оккупированных городов Запорожской области будут учиться по программе РФ.

Украинские школьники, которые вынужденно оказались на оккупированных территориях, продолжают учиться дистанционно. Для этого Минобразования разработало соответствующие механизмы, в частности семейное обучение.

В октябре прошлого года стало известно, что у детей и их родителей на ВОТ оккупанты проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.