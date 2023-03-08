Шабунин не ожидал, что международники пропустят Кривоноса в финал конкурса на директора НАБУ

Международные члены жюри по отбору нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины удивили главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина тем, что поддержали Семена Кривоноса как победителя в этом конкурсе.

Источник: глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня куча вопросов к членам комиссии (в том числе к двум международникам). Мне сложно понять логику голосования за человека в тройке финалистов без всякого опыта расследования уголовных производств в коррупционном секторе.

Ну там явно были люди, которые, как по мне, точно имеют опыт расследования коррупционных преступлений, имеют результат этих расследований То есть как можно было определиться аж с настолько плохой тройкой (финалистов – ред.), у меня прямо вопрос.

По крайней мере позиция Коса (Драго Кос – один из членов жюри – ред.), который до этого реально два года вытягивал конкурс в САП, была здесь для меня неожиданной. Я был искренне удивлен, скажу откровенно".

Детали: В то же время, по словам Виталия Шабунина, сама процедура нынешнего отбора нового руководителя НАБУ была "полностью соблюдена с точки зрения закона".

Однако "финальный результат должен был быть намного лучше", убежден он.

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"Предъявить что-то власти не могу, потому что были международники и имели превалирующий голос. В финальном голосовании один человек от украинцев не голосовал за эту тройку и представитель международников не голосовал – а двое других проголосовали", – констатировал Шабунин.

Этому предшествовало: 6 марта Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил директором НАБУ Семена Кривоноса, который до этого занимал должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Ранее журналисты обнаружили связи некоторых кандидатов на директора НАБУ с Офисом президента и коррупционными скандалами. При этом одного из претендентов, расследовавшего дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

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