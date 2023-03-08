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Шабунин не ожидал, что международники пропустят Кривоноса в финал конкурса на директора НАБУ

София СередаСреда, 8 марта 2023, 14:54
Шабунин не ожидал, что международники пропустят Кривоноса в финал конкурса на директора НАБУ
Виталий Шабунин, скриншот

Международные члены жюри по отбору нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины удивили главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина тем, что поддержали Семена Кривоноса как победителя в этом конкурсе.

Источник: глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня куча вопросов к членам комиссии (в том числе к двум международникам). Мне сложно понять логику голосования за человека в тройке финалистов без всякого опыта расследования уголовных производств в коррупционном секторе.

Ну там явно были люди, которые, как по мне, точно имеют опыт расследования коррупционных преступлений, имеют результат этих расследований То есть как можно было определиться аж с настолько плохой тройкой (финалистов – ред.), у меня прямо вопрос. 

По крайней мере позиция Коса (Драго Кос – один из членов жюри – ред.), который до этого реально два года вытягивал конкурс в САП, была здесь для меня неожиданной. Я был искренне удивлен, скажу откровенно".

Детали: В то же время, по словам Виталия Шабунина, сама процедура нынешнего отбора нового руководителя НАБУ была "полностью соблюдена с точки зрения закона".

Однако "финальный результат должен был быть намного лучше", убежден он.

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"Предъявить что-то власти не могу, потому что были международники и имели превалирующий голос. В финальном голосовании один человек от украинцев не голосовал за эту тройку и представитель международников не голосовал – а двое других проголосовали", – констатировал Шабунин.

Этому предшествовало: 6 марта Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил директором НАБУ Семена Кривоноса, который до этого занимал должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Ранее журналисты обнаружили связи некоторых кандидатов на директора НАБУ с Офисом президента и коррупционными скандалами. При этом одного из претендентов, расследовавшего дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

Знать больше: Глава Госинспекции градостроительства: Лоббировать интересы людей, которые строят - большая честь

Темы: НАБУ
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