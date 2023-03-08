Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шабунін не очікував, що міжнародники пропустять Кривоноса у фінал конкурсу на директора НАБУ

Софія СередаСереда, 8 березня 2023, 14:54
Шабунін не очікував, що міжнародники пропустять Кривоноса у фінал конкурсу на директора НАБУ
Віталій Шабунін, скриншот

Міжнародні члени журі з відбору нового директора Національного антикорупційного бюро України здивували голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна тим, що підтримали Семена Кривоноса як переможнця у цьому конкурсі.

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У мене купа питань до членів комісії (у тому числі до двох міжнародників). Мені важко зрозуміти логіку голосування за людину в трійці фіналістів без жодного досвіду розслідування кримінальних проваджень в корупційному секторі.

Ну там явно були люди, які, як на мене, точно мають досвід розслідування корупційних злочинів, мають результат цих розслідувань Тобто як можна було визначитись аж з такою поганою трійкою (фіналістів – ред.), у мене прямо запитання. 

Принаймні позиція Коса (Драго Кос – один із членів журі – ред.), який до цього реально два роки витягував конкурс до САП, була тут для мене неочікуваною. Я був щиро здивований, скажу відверто".

Деталі: Водночас, за словами Віталія Шабуніна, сама процедура цьогорічного відбору нового керівника НАБУ була "повністю дотримана з точки зору закону".

Проте "фінальний результат мав бути набагато кращим", переконаний він.

ВІДЕО ДНЯ

"Пред'явити щось владі не можу, бо були міжнародники й мали превалюючий голос. У фінальному голосуванні одна людина від українців не голосувала за цю трійку і представник міжнародників не голосувала – а двоє інших проголосували", – констатував Шабунін.

Цьому передувало: 6 березня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який до того обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Раніше журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. 

Знати більше: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь

Теми: НАБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

Auchan подвоює присутність у Росії, відкриваючи нову мережу магазинів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір із монастирем УПЦ МП 

відеоНардепа від ОПЗЖ підозрюють у спробі заволодіти 8 га землі в Києві

Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції – CNN

Зеленський пояснив, чому з'явились статті про український слід у справі "Північних потоків"

Усі новини...
НАБУ
Посли G7: робота НАБУ має бути вільною від політичного втручання
Корупціонери мають боятися Бога, народу і НАБУ: новий глава бюро подякував за призначення
Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса
Останні новини
20:38
У Федерації фехтування України відреагували на повернення в спорт росіян
20:34
У Рівному чоловік розстріляв кота на очах у власниці: поліція відкрила справу
20:20
відеоЗеленський збирав Ставку: говорили про посилення в Бахмуті й про кордон
20:10
відеоНа Netflix вийде український фільм "Борщ. Секретний інгредієнт"
19:57
Україна відкладає зміни до закону про олігархів, що були вимогою ЄС
19:53
США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові
19:52
"Нафтогаз" представив кредиторам оновлений сценарій реструктуризації боргів за євробондами
19:52
фото10-річна дівчинка з Черкащини передала 120 тисяч гривень на авто для прикордонників
19:47
ФотоЧоловік приніс додому касетний снаряд, де на ньому підірвалася дитина
19:45
Уряд Шотландії пропонує карати чоловіків в'язницею за мізогінію
Усі новини...