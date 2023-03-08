Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО: Союзники совокупно предоставили Украине помощь на 150 млрд евро

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 16:19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей министров обороны стран-союзниц 8 марта.

"Союзники НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов - военная помощь", - заявил Столтенберг.

Похоже, это первая озвученная совокупная стоимость западной помощи для Украины.

Йенс Столтенберг также отметил необходимость увеличивать производство боеприпасов и отметил, что именно об этом будет идти речь на встрече. Союзники готовятся согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады, и передавать их Украине.

"Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей - и я приветствую этот шаг. Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки по различным видам боеприпасов и складов для боеприпасов", - отметил генсек.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на встрече министров обороны страны ЕС в Стокгольме речь пойдет о поставках Украине миллиона артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и другой тяжелой техники, необходимой для контрнаступления.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Федерации фехтования Украины отреагировали на возвращение в спорт россиян

США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове

Auchan удваивает присутствие в России, открывая новую сеть магазинов

Заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор с монастырем УПЦ МП

видеоНардепа от ОПЗЖ подозревают в попытке завладеть 8 га земли в Киеве

Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN

Все новости...
НАТО
Страны Балтии: Грузия должна придерживаться принципов демократии, если хочет идти в ЕС и НАТО
Президент Еврокомиссии может претендовать на должность генсека НАТО - СМИ
В Германии возникли проблемы с танками для сил наивысшего уровня боеготовности НАТО - СМИ
Последние новости
22:09
В Японии ученым удалось вывести потомство от однополых мышей: что изменит это открытие
22:01
Премьер Финляндии считает, что страна могла бы обсудить передачу Украине своих старых самолетов
22:00
Немецкая железная дорога перестала возить гуманитарную помощь в Украину бесплатно - СМИ
21:58
Экономические новости 10 марта: Auchan удваивает присутствие в РФ, тарифы на воду могут повысить
21:46
УПЦ МП о ее выселении из Лавры: Как при советской власти
21:36
видеоЗеленский поблагодарил бойцов "Шамана" и "пушкарей" 44-й бригады
21:01
Украина начала обсуждать с Норвегией обучение пилотов - Зеленский
20:52
Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине: "Нам надо как-то кормить людей"
20:50
Silicon Valley Bank стал крупнейшим банкротом в США за последние 10 лет
20:47
Зеленский рассказал о ситуации со светом в Харькове, Житомире и Запорожье
Все новости...