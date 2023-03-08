Генсек НАТО: Союзники совокупно предоставили Украине помощь на 150 млрд евро

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей министров обороны стран-союзниц 8 марта.

"Союзники НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов - военная помощь", - заявил Столтенберг.

Похоже, это первая озвученная совокупная стоимость западной помощи для Украины.

Йенс Столтенберг также отметил необходимость увеличивать производство боеприпасов и отметил, что именно об этом будет идти речь на встрече. Союзники готовятся согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады, и передавать их Украине.

"Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей - и я приветствую этот шаг. Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки по различным видам боеприпасов и складов для боеприпасов", - отметил генсек.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на встрече министров обороны страны ЕС в Стокгольме речь пойдет о поставках Украине миллиона артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и другой тяжелой техники, необходимой для контрнаступления.