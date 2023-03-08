В Кременной оккупанты выселяют людей из собственных домов - Генштаб

Во временно оккупированной Кременной увеличилось количество случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной так называемой "власти".

Источник: Генштаб

Дословно: "В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения новоприбывших представителей вооруженных сил РФ".

Детали: Также отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных в вооруженные силы РФ.

Сообщается, что основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта.

Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти на смерть