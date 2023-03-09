В артиллерийских подразделениях армии РФ следует ожидать дефицит боеприпасов – штаб

В артиллерийских подразделениях вражеской армии следует ожидать дефицит боеприпасов в течение ближайших 2-3 месяцев.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По предварительной информации, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России.

Сейчас наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов размещенных в других регионах России. Это существенно увеличивает сроки доставки".

Детали: В штабе добавили, что также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых партий боеприпасов в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания.

По данным Генштаба, почти 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

"В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - говорится в сообщении.