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В артиллерийских подразделениях армии РФ следует ожидать дефицит боеприпасов – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 07:16

В артиллерийских подразделениях вражеской армии следует ожидать дефицит боеприпасов в течение ближайших 2-3 месяцев.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По предварительной информации, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России.

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Сейчас наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов размещенных в других регионах России. Это существенно увеличивает сроки доставки".

Детали: В штабе добавили, что также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых партий боеприпасов в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания.

По данным Генштаба, почти 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

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"В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - говорится в сообщении.

Темы: ГенштабвойнаоружиеРосcия
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