В артилерійських підрозділах армії РФ слід очікувати дефіцит боєприпасів – штаб

В артилерійських підрозділах ворожої армії слід очікувати дефіцит боєприпасів протягом найближчих 2-3 місяців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За попередньою інформацією, збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії.

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Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки".

Деталі: У штабі додали, що також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування.

За даними Генштабу, майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею.

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"В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців", – ідеться в повідомленні.