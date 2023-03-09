В артилерійських підрозділах армії РФ слід очікувати дефіцит боєприпасів – штаб

В артилерійських підрозділах ворожої армії слід очікувати дефіцит боєприпасів протягом найближчих 2-3 місяців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За попередньою інформацією, збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії.

Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки".

Деталі: У штабі додали, що також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування.

За даними Генштабу, майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею.

"В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців", – ідеться в повідомленні.