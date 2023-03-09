Россияне обстреляли Херсон из танка, а потом снова открыли огонь – 4 погибших

Российские войска 9 марта дважды обстреляли Корабельную площадь в городе Херсон, в результате чего погибли четыре человека и по меньшей мере три человека ранены. Утренний обстрел захватчики вели из танка, который уже уничтожен.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, Херсонская ОГА (ОВА) в Telegram, начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в телемарафоне, Офис генерального прокурора, "Суспільне Херсон", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ермака: "Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека".

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Дословно ОВА: "На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отобрал жизни двух людей, стоявших на остановке. Обломки боеприпаса попали и в магазин – в помещении погибла женщина".

Детали: Плетенчук тоже сообщил, что за сутки 8 марта был один погибший человек и несколько раненых, а утром 9 марта от артобстрела погибло три человека: два человека на остановке и один – сотрудник магазина.

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Кроме того, Офис генпрокурора сообщил о как минимум двух раненых в результате утреннего обстрела Херсона.

Обновление: После обеда стало известно о еще одном погибшем и одном раненом в результате обстрелов Херсона в этот день. Снаряд попал в дом рядом с Корабельной площадью, сообщил “Суспільне” руководитель пресс-офиса ОВА Толоконников.

Это уже жертвы второго обстрела за день, уточнил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Толоконникова, утренний обстрел Корабельной площади в Херсоне, в результате которого погибли три человека, российские оккупанты, вероятно, осуществили из танка.

"Около 10:00 были прилеты по Корабельной площади. Скорее всего, стрелял танк, из которого вели огонь с левого берега. Сейчас уже есть информация от ОК "Юг", что этот танк пошел вслед за российским кораблем и был ликвидирован. Однако он унес жизни трех человек: это были мужчина и женщина, которые находились на остановке, и женщина, которая, к сожалению, сгорела в торговом помещении, которое было рядом с остановкой", – рассказал Толоконников.

Он уточнил, что позже, когда на месте обстрела находились представители областной власти, оккупанты снова обстреляли указанный район, в результате чего вражеский снаряд попал в жилой дом.

"Там погиб один мужчина 35-ти лет, ранен еще один мужчина 38-ми лет. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", – подытожил Толоконников.