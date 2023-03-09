Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси зафиксировали активность вертолётов ВКС России

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 11:39

С утра 9 марта в Беларуси фиксируется активность вертолётов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Источник: Беларускі Гаюн / Belarusian Hajun project

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", начиная с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. 

Реклама:

5 вертолётов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8), которые вылетели из Мачулищей, приземлились на аэродром "Лунинец", ещё один вертолёт Ми-8 отправился на полигон "Лепельский". 

Дословно: "Пока рано говорить о передислокации группы вертолётов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь о тренировочном полёте с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией". 

Обновлено: Позже все 5 вертолётов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8) вернулись с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи", где приземлились в промежутке 12:25-12:35. 

ВИДЕО ДНЯ
 

По всей видимости, речь шла о тренировочном полёте с посадкой на другой аэродром.

Темы: БеларусьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: