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В Беларуси зафиксировали активность вертолётов ВКС России

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 12:39

С утра 9 марта в Беларуси фиксируется активность вертолётов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Источник: Беларускі Гаюн / Belarusian Hajun project

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", начиная с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. 

5 вертолётов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8), которые вылетели из Мачулищей, приземлились на аэродром "Лунинец", ещё один вертолёт Ми-8 отправился на полигон "Лепельский". 

Дословно: "Пока рано говорить о передислокации группы вертолётов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь о тренировочном полёте с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией". 

Обновлено: Позже все 5 вертолётов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8) вернулись с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи", где приземлились в промежутке 12:25-12:35. 

 

По всей видимости, речь шла о тренировочном полёте с посадкой на другой аэродром.

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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