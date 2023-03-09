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Власти Грузии обвинили во лжи об "отзыве" скандального проекта: это процедурно невозможно

Четверг, 9 марта 2023, 12:38

Заявление грузинской правящей коалиции об "отзыве" принятого в первом чтении законопроекта "об иноагентах" противоречит правилам парламента и не может быть реализовано.

Об этом свидетельствуют заявления грузинских юристов, экспертов и специалистов по конституционному праву и политиков, сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, в четверг утром, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что отозвали скандальный законопроект об "иноагентах", который был принят в первом чтении в начале недели, что возмутило грузинское общество. Это заявление вызвало положительную реакцию международных партнеров - в частности, Евросоюз приветствовал отзыв проекта.

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Однако пока об отзыве известно только со слов властей, а эксперты утверждают, что этот шаг невозможен. "Грузия online" цитирует конституционалиста Вахушти Менабде: "Закон, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит". Эксперт также напомнил, что власти зарегистрировали два проекта, а отозвать пообещали один - именно тот, с которым это невозможно сделать. В то же время второй проект, предусматривающий более жесткое наказание для "иноагентов", возможно отозвать, если все его инициаторы обратятся с такой просьбой в парламент.

То же самое утверждает юрист Лина Гвинианианидзе. "Нет процедуры отзыва проекта, прошедшего первое чтение. Такой законопроект должен быть вынесен на голосование и отклонен", - заявила она. "Они отступили только на словах. Невозможно отозвать проект, принятый в первом чтении", - поддержал ее неправительственный эксперт Серги Капанадзе.

А оппозиционный депутат Ани Цитлидзе, которую цитирует "Мтвари", заявила, что даже в случае отклонения проекта комитетами и сессионным залом есть возможность вернуться к его рассмотрению в течение месяца.

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Активисты уже заявили, что протесты будут продолжаться, несмотря на заявление властей.

Подробно о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

Темы: Грузия
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