Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти Грузии обвинили во лжи об "отзыве" скандального проекта: это процедурно невозможно

Четверг, 9 марта 2023, 13:38

Заявление грузинской правящей коалиции об "отзыве" принятого в первом чтении законопроекта "об иноагентах" противоречит правилам парламента и не может быть реализовано.

Об этом свидетельствуют заявления грузинских юристов, экспертов и специалистов по конституционному праву и политиков, сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, в четверг утром, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что отозвали скандальный законопроект об "иноагентах", который был принят в первом чтении в начале недели, что возмутило грузинское общество. Это заявление вызвало положительную реакцию международных партнеров - в частности, Евросоюз приветствовал отзыв проекта.

Однако пока об отзыве известно только со слов властей, а эксперты утверждают, что этот шаг невозможен. "Грузия online" цитирует конституционалиста Вахушти Менабде: "Закон, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит". Эксперт также напомнил, что власти зарегистрировали два проекта, а отозвать пообещали один - именно тот, с которым это невозможно сделать. В то же время второй проект, предусматривающий более жесткое наказание для "иноагентов", возможно отозвать, если все его инициаторы обратятся с такой просьбой в парламент.

То же самое утверждает юрист Лина Гвинианианидзе. "Нет процедуры отзыва проекта, прошедшего первое чтение. Такой законопроект должен быть вынесен на голосование и отклонен", - заявила она. "Они отступили только на словах. Невозможно отозвать проект, принятый в первом чтении", - поддержал ее неправительственный эксперт Серги Капанадзе.

А оппозиционный депутат Ани Цитлидзе, которую цитирует "Мтвари", заявила, что даже в случае отклонения проекта комитетами и сессионным залом есть возможность вернуться к его рассмотрению в течение месяца.

Активисты уже заявили, что протесты будут продолжаться, несмотря на заявление властей.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

Темы: Грузия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Грузия
Грузия: протесты будут продолжаться, несмотря на заявление властей об отзыве скандального закона
За два дня протестов в Грузии задержали более 130 человек
В ЕС приветствовали отзыв грузинскими властями скандального законопроекта об "иноагентах"
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...