В Гамбурге произошла стрельба, сообщается о 6 погибших
Четверг, 9 марта 2023, 23:56
В Гамбурге в четверг вечером произошла стрельба в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.
Об этом сообщает Hamburger Morgenpost, пишет "Европейская правда".
Стрельба произошла в районе Альстердорф. По предварительной информации, есть шесть погибших и много раненых, некоторые из них серьезно. На место прибыли несколько машин скорой помощи.
Около 21:00 поступили экстренные вызовы в пожарную бригаду и полицию, свидетели сообщили о выстрелах.
Полиция оцепила территорию вокруг места преступления, нападавшего разыскивают.
ВИДЕО ДНЯ