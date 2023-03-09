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В Гамбурге произошла стрельба, сообщается о 6 погибших

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 23:56

В Гамбурге в четверг вечером произошла стрельба в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает Hamburger Morgenpost, пишет "Европейская правда".

Стрельба произошла в районе Альстердорф. По предварительной информации, есть шесть погибших и много раненых, некоторые из них серьезно. На место прибыли несколько машин скорой помощи.

Около 21:00 поступили экстренные вызовы в пожарную бригаду и полицию, свидетели сообщили о выстрелах.

Полиция оцепила территорию вокруг места преступления, нападавшего разыскивают.

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Темы: Германияубийство
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