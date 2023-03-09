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В Гамбурге произошла стрельба: есть погибшие

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 23:50
В Гамбурге произошла стрельба: есть погибшие
На месте теракта в Гамбурге. Скрин из видео Bild

В Гамбурге в четверг вечером произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает Hamburger Morgenpost, пишет "Европейская правда".

Стрельба произошла в районе Альстердорф. По предварительной информации, есть шесть погибших и много раненых, некоторые из них серьезно. На место прибыли несколько машин скорой помощи.

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Около 21:00 поступили экстренные вызовы в пожарную бригаду и полицию, свидетели сообщили о выстрелах.

Полиция оцепила территорию вокруг места преступления, нападавшего разыскивают.

Дополнено в 00:50. Издание Bild сообщило, что теракт произошел в церкви Свидетелей Иеговы, неизвестные открыли огонь по прихожанам.

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Отмечается, что в результате стрельбы погибли семь человек, тело седьмого погибшего нашли на верхнем этаже. Также 24 человека получили ранения.

По словам представителя полиции Гамбурга, подозреваемый в нападении найден мертвым.

Темы: Германияубийство
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