В Гамбурге в четверг вечером произошла стрельба в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает Hamburger Morgenpost, пишет "Европейская правда".

Стрельба произошла в районе Альстердорф. По предварительной информации, есть шесть погибших и много раненых, некоторые из них серьезно. На место прибыли несколько машин скорой помощи.

Около 21:00 поступили экстренные вызовы в пожарную бригаду и полицию, свидетели сообщили о выстрелах.

Полиция оцепила территорию вокруг места преступления, нападавшего разыскивают.