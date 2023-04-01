Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО – СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать преемницей генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга после его отставки.

Источник: The Sun со ссылкой на дипломатический источник

Детали: Полномочия фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии заканчиваются только в следующем году.

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Однако дипломатический источник сообщает, что ряд стран-членов НАТО предложили ей возглавить альянс в октябре этого года.

Британские источники предполагают, что Британия, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее плохой послужной список во главе Вооруженных сил Германии.

Кроме того, британский министр обороны Бен Уоллес претендует на то, чтобы стать первым за последние 20 лет генеральным секретарем НАТО из Великобритании.

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Нынешний Генеральный секретарь Йенс Столтенберг должен уйти в отставку позже в этом году после того, как его полномочия были продлены из-за войны в Украине.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, а 30 стран-членов Западного альянса выбирают нового лидера на основе консенсуса в закрытом режиме.