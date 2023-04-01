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МИД Литвы поздравил РФ с избранием главой Совбеза ООН шуткой о военном корабле

"Европейская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 12:37

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис иронично поздравил Россию с началом председательства в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Поздравляем Россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий по предложению Украины о месте назначения ваших военных кораблей", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Россия с 1 апреля в течение месяца будет председательствовать на ротационной основе в Совбезе ООН.

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Накануне Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН.

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Ранее на этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "плохой шуткой", потому что она ведет колониальную войну, а ее лидер - военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей.

Темы: РосcияООНЛитвавойна
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