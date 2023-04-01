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Трампу выдвинут по меньшей мере одно обвинение в уголовном преступлении - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 13:25

Бывшему президенту США Дональду Трампу официально выдвинут многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая по меньшей мере одно уголовное преступление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Обвинительный акт в отношении Трампа, вынесенный большим жюри Манхэттена, уже подготовлен, но официально будет обнародован только во вторник.

Трамп на следующей неделе будет официально арестован и предстанет перед судом по делу об "откупных", что станет историческим моментом, когда бывший президент США будет вынужден предстать перед судьей, который выслушает выдвинутые против него уголовные обвинения.

Когда Трамп сдастся, его арестуют, как и любого другого, кому предъявят обвинения, сфотографируют, снимут отпечатки пальцев и все остальное. Но не ожидается, что на него наденут наручники; он будет под защитой Секретной службы и почти наверняка будет освобожден в тот же день.

В пятницу на улицах возле здания суда, где будет проходить слушание, было спокойнее, чем в начале недели. Масштабных демонстраций за или против Трампа не было, хотя туристы останавливались, чтобы сделать селфи.

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

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Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.

Темы: ТрампСШАсуд
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