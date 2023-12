Московский суд оставил журналиста WSJ Гершковича под стражей

Московский городской суд принял решение оставить в силе условия содержания под стражей репортера "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, обвиняемого Россией в шпионаже.

Источник: РИА Новости, CNN

Детали: Гражданин США Эван Гершкович явился на заседание во вторник 18 апреля, чтобы обжаловать условия своего содержания под стражей.

Гершкович просил перевести его под домашний арест, защита предлагала освободить его под залог в 50 млн рублей – суд отказал.

Мосгорсуд оставил американского журналиста в СИЗО, признав решение о его аресте законным.

Посол США в России Линн Трейси сообщила, что разговаривала с Гершковичем в понедельник, и он по-прежнему крепок и находится в добром здравии.

"Обвинения против Эвана безосновательны, и мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его", – сказала дипломат, выступая после того, как суд вынес свое решение во вторник.

Jailed Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich has been denied an appeal to change the terms of his detention at a court hearing in Moscow https://t.co/jzpmenxj4X pic.twitter.com/Vm3AVRlaoA