Московский суд оставил журналиста WSJ Гершковича под стражей
Московский городской суд принял решение оставить в силе условия содержания под стражей репортера "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, обвиняемого Россией в шпионаже.
Источник: РИА Новости, CNN
Детали: Гражданин США Эван Гершкович явился на заседание во вторник 18 апреля, чтобы обжаловать условия своего содержания под стражей.
Гершкович просил перевести его под домашний арест, защита предлагала освободить его под залог в 50 млн рублей – суд отказал.
Мосгорсуд оставил американского журналиста в СИЗО, признав решение о его аресте законным.
Посол США в России Линн Трейси сообщила, что разговаривала с Гершковичем в понедельник, и он по-прежнему крепок и находится в добром здравии.
"Обвинения против Эвана безосновательны, и мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его", – сказала дипломат, выступая после того, как суд вынес свое решение во вторник.
Jailed Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich has been denied an appeal to change the terms of his detention at a court hearing in Moscow https://t.co/jzpmenxj4X pic.twitter.com/Vm3AVRlaoA— CNN (@CNN) April 18, 2023
Предыстория:
- 29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Гершкович готовил репортаж об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер".
- Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
- Издание "The Wall Street Journal" отрицало обвинения в шпионаже и потребовало освободить Гершковича.
- Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича.
- По данным СМИ, президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже.
- 15 апреля журналист Эван Гершкович написал первое письмо родным из СИЗО "Лефортово", а 17 апреля посол США в России Линн Трейси впервые посетила его в следственном изоляторе.