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Московский суд оставил журналиста WSJ Гершковича под стражей

Елена РощинаВторник, 18 апреля 2023, 15:00
Московский суд оставил журналиста WSJ Гершковича под стражей
Эван Гершкович в Московском горсуде, фото "РИА Новости"

Московский городской суд принял решение оставить в силе условия содержания под стражей репортера "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, обвиняемого Россией в шпионаже. 

Источник: РИА Новости, CNN

Детали: Гражданин США Эван Гершкович явился на заседание во вторник 18 апреля, чтобы обжаловать условия своего содержания под стражей.

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Гершкович просил перевести его под домашний арест, защита предлагала освободить его под залог в 50 млн рублей – суд отказал.

Мосгорсуд оставил американского журналиста в СИЗО, признав решение о его аресте законным.

Посол США в России Линн Трейси сообщила, что разговаривала с Гершковичем в понедельник, и он по-прежнему крепок и находится в добром здравии.

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"Обвинения против Эвана безосновательны, и мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его", – сказала дипломат, выступая после того, как суд вынес свое решение во вторник.

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Темы: РосcияСМИСШАшпионаж
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