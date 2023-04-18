Московський суд залишив журналіста WSJ Гершковича під вартою
Московський міський суд ухвалив рішення залишити чинними умови утримання під вартою репортера "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, обвинуваченого Росією в шпигунстві.
Джерело: РИА Новости, CNN
Деталі: Громадянин США Еван Гершкович з'явився на засідання у вівторок 18 квітня, щоб оскаржити умови свого утримання під вартою.
Гершкович просив перевести його під домашній арешт, захист пропонував звільнити його під заставу в 50 млн рублів – суд відмовив.
Мосміськсуд залишив американського журналіста в СІЗО, визнавши рішення про його арешт законним.
Посол США в Росії Лінн Трейсі повідомила, що розмовляла з Гершковичем у понеділок, і він, як і раніше, міцний і перебуває в доброму здоров'ї.
"Звинувачення проти Евана безпідставні, і ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити його", – сказала дипломат, виступаючи після того, як суд виніс своє рішення у вівторок.
Jailed Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich has been denied an appeal to change the terms of his detention at a court hearing in Moscow https://t.co/jzpmenxj4X pic.twitter.com/Vm3AVRlaoA— CNN (@CNN) April 18, 2023
Передісторія:
- 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Гершкович готував репортаж про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер".
- Суд Москви арештував журналіста до 29 травня.
- Видання "The Wall Street Journal" заперечило звинувачення у шпигунстві й вимагало звільнити Гершковича.
- Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича.
- За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві.
- 15 квітня журналіст Еван Гершкович написав перший лист рідним із СІЗО "Лефортово", а 17 квітня посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала його в слідчому ізоляторі.