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Московський суд залишив журналіста WSJ Гершковича під вартою

Олена РощінаВівторок, 18 квітня 2023, 15:00
Московський суд залишив журналіста WSJ Гершковича під вартою
Еван Гершкович у Московському міськcуді, фото "РИА Новости"

Московський міський суд ухвалив рішення залишити чинними умови утримання під вартою репортера "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, обвинуваченого Росією в шпигунстві. 

Джерело: РИА Новости, CNN

Деталі: Громадянин США Еван Гершкович з'явився на засідання у вівторок 18 квітня, щоб оскаржити умови свого утримання під вартою.

Гершкович просив перевести його під домашній арешт, захист пропонував звільнити його під заставу в 50 млн рублів – суд відмовив.

Мосміськсуд залишив американського журналіста в СІЗО, визнавши рішення про його арешт законним.

Посол США в Росії Лінн Трейсі повідомила, що розмовляла з Гершковичем у понеділок, і він, як і раніше, міцний і перебуває в доброму здоров'ї.

"Звинувачення проти Евана безпідставні, і ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити його", – сказала дипломат, виступаючи після того, як суд виніс своє рішення у вівторок.

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Теми: РосіяЗМІСШАшпигунство
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