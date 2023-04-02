Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: Уместно к 1 апреля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал объявление о председательстве России в Совете Безопасности ООН уместным до 1 апреля, и сказал, что ЕС будет противостоять злоупотреблениям со стороны РФ.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "Россия перебирает председательство в Совете Безопасности ООН, это как раз уместно к первому апреля (Дню смеха – ред.).

Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой базы ООН.

ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны России во время ее председательства".

Напомним: Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

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