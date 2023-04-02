Российская война убила более 260 украинских спортсменов – министр
Воскресенье, 2 апреля 2023, 05:02
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что российская война унесла жизни 262 спортсменов.
Источник: Гутцайт, цитирует сайт ОП
Прямая речь: "Для нас очень важно, чтобы на спортивных соревнованиях и Олимпийских играх не было спортсменов из России, потому что они все поддерживают эту войну и посещают мероприятия, проводимые в поддержку этой войны".
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Детали: Гутцайт отметил, что российские спортсмены носят форму с символикой этой войны, не осуждают убийство украинских спортсменов.
Он сказал, что, кроме того, что Россия убила 262 спортсмена, она еще разрушила 363 спортивных объекта в Украине.