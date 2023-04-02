Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел россиянами Торецка: один человек ранен, еще трое отравились угарным газом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 17:07
Обстрел россиянами Торецка: один человек ранен, еще трое отравились угарным газом
последствия обстрела Торецка, фото прокуратуры

Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Ночью в Торецке снаряды оккупантов попали в многоэтажный дом и повредили коммуникации, в результате чего один человек получил ранения и еще трое отравились угарным газом".

Реклама:

Что предшествовало: Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего 6 человек погибли и 8 получили ранения.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: