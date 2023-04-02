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Обстрел россиянами Торецка: один человек ранен, еще трое отравились угарным газом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 17:07
Обстрел россиянами Торецка: один человек ранен, еще трое отравились угарным газом
последствия обстрела Торецка, фото прокуратуры

Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Ночью в Торецке снаряды оккупантов попали в многоэтажный дом и повредили коммуникации, в результате чего один человек получил ранения и еще трое отравились угарным газом".

Что предшествовало: Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего 6 человек погибли и 8 получили ранения.

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Темы: Донецкая областьвойна
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