Обстрел россиянами Торецка: один человек ранен, еще трое отравились угарным газом

Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Ночью в Торецке снаряды оккупантов попали в многоэтажный дом и повредили коммуникации, в результате чего один человек получил ранения и еще трое отравились угарным газом".

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Что предшествовало: Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего 6 человек погибли и 8 получили ранения.