Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам
Понедельник, 3 апреля 2023, 00:21
В течение 2 апреля россияне обстреляли 4 громады Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Юнаковской громаде россияне били из миномета, было 20 "прилетов". В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия и линия электросети.
В Хотинской громаде в результате минометного обстрела (12 "прилетов") повреждены 6 частных домов.
В Белопольской громаде зафиксировано два обстрела из миномета, было 17 "прилетов".
В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из ПТРК и миномета (2 "прилета").