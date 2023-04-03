Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам

Последствия обстрелов в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 2 апреля россияне обстреляли 4 громады Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Юнаковской громаде россияне били из миномета, было 20 "прилетов". В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия и линия электросети.

В Хотинской громаде в результате минометного обстрела (12 "прилетов") повреждены 6 частных домов.

В Белопольской громаде зафиксировано два обстрела из миномета, было 17 "прилетов".

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из ПТРК и миномета (2 "прилета").