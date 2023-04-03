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Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидают протестов

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 11:54

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник должен вылететь из Флориды в Нью-Йорк, чтобы во вторник предстать перед судом для предъявления ему обвинений по делу о деньгах за молчание порнозвезды Сторми Дэниелс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Во вторник в суде у Трампа возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют его. Тогда Трамп впервые предстанет перед судьей по делу и ему предъявят обвинения, которые до сих пор публично не разглашали.

Это станет историческим моментом, когда бывший президент США услышит выдвинутые против него уголовные обвинения.

По словам советника Трампа, экс-президент планирует выехать из своего поместья Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в полдень в понедельник и прибыть позже днем в Нью-Йорк и провести ночь в Трамп-тауэр на Манхэттене.

После посещения суда Трамп вернется во Флориду и выступит с речью в Мар-а-Лаго.

Полиция Нью-Йорка на выходных начала возводить баррикады по краю тротуаров вокруг небоскреба Трампа и здания уголовного суда Манхэттена в центре города. Другие залы судебных заседаний на верхних этажах здания суда закроют в рамках мер безопасности.

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В местах пребывания Трампа ожидают демонстрации, и полиция пообещала быть готовой к ним.

"Полицейские приведены в состояние боевой готовности, и департамент остается готовым реагировать в случае необходимости и будет гарантировать, что каждый сможет мирно реализовать свои права", - говорится в заявлении Департамента полиции Нью-Йорка.

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США. Также смотрите видео ЕвроПравды.

Темы: Трампполиция
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