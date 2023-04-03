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В ГПСУ рассказали, сколько граждан заворачивают ежедневно на границе

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 14:20
В ГПСУ рассказали, сколько граждан заворачивают ежедневно на границе
фото ГПСУ

Ежедневно пограничники отказывают в пересечении на выезд украинской границы более сотни граждан.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ежедневно мы отказываем в пересечении границы около 130-150 лицам, которые не подпадают под правила пересечения границы или кто ограничен в праве покинуть страну".

Детали: Демченко уточнил, что это - в направлении выезда по всей протяженности государственной границы, где функционируют пункты пропуска. Спикер ГПСУ также напомнил, что пункты пропуска закрыты решением правительства на границе с Беларусью, Россией и Молдовой на приднестровском сегменте.

Кроме этого пограничники ежедневно задерживают примерно 20 человек мужского пола, которые пытаются избежать призыва, покинув пределы Украины. В эту статистику входят попытки незаконно пересечь границу в пунктах пропуска с помощью поддельных документов, а также - пешком через "зеленый" участок границы, то есть за пределами пунктов пропуска, пояснил спикер ГПСУ.

Отдельно Демченко сообщил, что за время действия запрета выезд госслужащих, Госпогранслужба завернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда.

Темы: Пограничная службаграницаВоенное положение
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