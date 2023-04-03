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Российские пропагандисты разгоняли выдуманную "первоапрельскую шутку" главы МИД Латвии

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 15:47

В российских информационных ресурсах масштабно распространяли историю о неудачной первоапрельской шутке главы МИД Латвии относительно членства Украины в ЕС, которая оказалась фейком.

Об этом сообщает латвийский портал Delfi, пишет "Европейская правда".

На пропагандистских ресурсах Кремля и во многих русскоязычных Телеграмм-каналах начали рассказывать, что Эдгарс Ринкевичс якобы опубликовал 1 апреля твит о том, что Украину "принимают в европейскую семью", а потом якобы извинился за некорректную шутку и удалил твит.

В МИД Латвии отрицали латвийским журналистам, что такие сообщения вообще публиковались. "Это умышленная манипуляция и ложь российской пропаганды", - прокомментировал коммуникационный советник министра.

Delfi после своей проверки через обзор ответов на твиты Ринкевичса и инструменты работы с архивом страниц считают, что вымышленных твитов действительно не существовало.

Они также обратили внимание, что во всех российских ресурсах, от программы Скабеевой до анонимных аккаунтов в Twitter и Телеграмм-каналов, распространяли один и тот же снимок экрана.

"Российские пропагандисты в таком отчаянии, что им приходится что-то фабриковать и изо всех сил врать. Но это не поможет - Украина победит", - прокомментировал Эдгарс Ринкевичс.

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Напомним, в Литве в начале марта рассказывали, что русскоязычные жители Клайпеды начали массово получать странные звонки от имени якобы сотрудников Миграционной службы, которые говорят только на русском; по мнению контрразведки, это была российская информационная операция.

Темы: пропагандаЛатвия
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