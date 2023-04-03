Медика-волонтера из Чехии, тяжело раненного на Донбассе, перевезли на родину

Чешский медик, который в марте получил тяжелые ранения от осколочного ранения на Донбассе, в понедельник днем был доставлен в Пражский центральный военный госпиталь каретой скорой помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом Чешскому телевидению заявил представитель проекта Phoenix, к которому принадлежит раненый.

По словам представителей Phoenix, врачи и медицинский персонал в Киеве, а затем во Львове смогли предоставить волонтеру лучшую возможную помощь, благодаря чему его удалось транспортировать, несмотря на его все еще тяжелое состояние.

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"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить большую благодарность медицинскому персоналу и другим людям, которые принимали участие в транспортировке нашего раненого коллеги в Прагу. Мы уверены, что сотрудники Института медицинской помощи предоставят ему наилучший возможный уход", - говорится в сообщении.

По информации Чешского телевидения, после перевода врачи Института медицинской помощи проведут комплексное обследование, по результатам которого определят дальнейшее лечение раненого. Они также будут опираться на медицинскую документацию своих коллег в Киеве, куда чешский медик был переведен из Донбасса несколькими днями позже.

Как сообщает Чешское телевидение, карету скорой помощи с пациентом, которая ехала из Украины в Чехию через Польшу, в больницу сопровождали медицинский автомобиль и полицейская машина.

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Напомним, чешский медик получил осколочное ранение в середине марта во время артиллерийского обстрела на Донбассе, когда помогал эвакуировать одного из раненых украинских военных. Тогда МИД Чехии сообщал, что состояние раненого не позволяет его эвакуировать.

В рамках проекта Phoenix чешские волонтеры обучают украинских солдат боевой медицине, а медики помогают непосредственно на передовой. По данным проекта, волонтеры обучили около пяти тысяч солдат по всей Украине военно-полевой медицине.

Как известно, в Украине во время боевых действий погибли двое чешских добровольцев, воевавших на стороне Вооруженных Сил. О гибели одного из них стало известно в марте этого года.