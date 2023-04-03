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Медика-волонтера из Чехии, тяжело раненного на Донбассе, перевезли на родину

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 23:27

Чешский медик, который в марте получил тяжелые ранения от осколочного ранения на Донбассе, в понедельник днем был доставлен в Пражский центральный военный госпиталь каретой скорой помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом Чешскому телевидению заявил представитель проекта Phoenix, к которому принадлежит раненый.

По словам представителей Phoenix, врачи и медицинский персонал в Киеве, а затем во Львове смогли предоставить волонтеру лучшую возможную помощь, благодаря чему его удалось транспортировать, несмотря на его все еще тяжелое состояние.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить большую благодарность медицинскому персоналу и другим людям, которые принимали участие в транспортировке нашего раненого коллеги в Прагу. Мы уверены, что сотрудники Института медицинской помощи предоставят ему наилучший возможный уход", - говорится в сообщении. 

По информации Чешского телевидения, после перевода врачи Института медицинской помощи проведут комплексное обследование, по результатам которого определят дальнейшее лечение раненого. Они также будут опираться на медицинскую документацию своих коллег в Киеве, куда чешский медик был переведен из Донбасса несколькими днями позже.

Как сообщает Чешское телевидение, карету скорой помощи с пациентом, которая ехала из Украины в Чехию через Польшу, в больницу сопровождали медицинский автомобиль и полицейская машина.

Напомним, чешский медик получил осколочное ранение в середине марта во время артиллерийского обстрела на Донбассе, когда помогал эвакуировать одного из раненых украинских военных. Тогда МИД Чехии сообщал, что состояние раненого не позволяет его эвакуировать.

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В рамках проекта Phoenix чешские волонтеры обучают украинских солдат боевой медицине, а медики помогают непосредственно на передовой. По данным проекта, волонтеры обучили около пяти тысяч солдат по всей Украине военно-полевой медицине.

Как известно, в Украине во время боевых действий погибли двое чешских добровольцев, воевавших на стороне Вооруженных Сил. О гибели одного из них стало известно в марте этого года.

Темы: Чехияволонтерывойна
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