Медика-волонтера з Чехії, тяжко пораненого на Донбасі, перевезли на батьківщину

Чеський медик, який у березні отримав важкі поранення від осколкового поранення на Донбасі, у понеділок удень був доставлений до Празького центрального військового шпиталю каретою швидкої допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це Чеському телебаченню заявив речник проєкту Phoenix, до якого належить поранений.

За словами представників Phoenix, лікарі та медичний персонал у Києві, а потім у Львові змогли надати волонтеру найкращу можливу допомогу, завдяки чому його вдалося транспортувати, незважаючи на його все ще важкий стан.

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"Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб висловити велику подяку медичному персоналу та іншим людям, які брали участь у транспортуванні нашого пораненого колеги до Праги. Ми впевнені, що співробітники Інституту медичної допомоги нададуть йому найкращий можливий догляд", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Чеського телебачення, після переведення лікарі Інституту медичної допомоги проведуть комплексне обстеження, за результатами якого визначать подальше лікування пораненого. Вони також спиратимуться на медичну документацію своїх колег у Києві, куди чеський медик був переведений з Донбасу кількома днями пізніше.

Як повідомляє Чеське телебачення, карету швидкої допомоги з пацієнтом, яка їхала з України до Чехії через Польщу, до лікарні супроводжували медичний автомобіль і поліцейська машина.

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Нагадаємо, чеський медик отримав осколкове поранення в середині березня під час артилерійського обстрілу на Донбасі, коли допомагав евакуювати одного з поранених українських військових. Тоді МЗС Чехії повідомляло, що стан пораненого не дозволяє його евакуювати.

У межах проєкту Phoenix чеські волонтери навчають українських солдатів бойовій медицині, а медики допомагають безпосередньо на передовій. За даними проєкту, волонтери навчили близько п’яти тисяч солдатів по всій Україні військово-польовій медицині.

Як відомо, в Україні під час бойових дій загинули двоє чеських добровольців, що воювали на боці Збройних Сил. Про загибель одного з них стало відомо в березні цього року.