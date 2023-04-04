Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поддержка США сыграла решающую роль в способности Украины противостоять РФ – Зеленский

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 00:52
Поддержка США сыграла решающую роль в способности Украины противостоять РФ – Зеленский
Встреча Зеленского с делегацией Конгресса США. Фото: ОПУ

Во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Владимир Зеленский заявил, что поддержка со стороны Штатов сыграла решающую роль в способности Украины противостоять военной агрессии России.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, президента Джо Байдена, всего американского народа сыграла решающую роль в способности нашего государства противостоять России в войне за свою свободу и демократические ценности".

Реклама:

Детали: Зеленский проинформировал делегацию Конгресса о ситуации на передовой и очертил видение ее развития в последующие месяцы.

"Глава государства акцентировал на важности скорейшей передачи уже заявленной поддержки в сфере безопасности. Отдельно он отметил необходимость предоставления для нужд сил обороны военной техники и вооружения, которое может повлиять на дальнейший ход боевых действий и прекратить российский террор против мирных украинских городов", – говорится в сообщении ОПУ.

Отмечается, что американскую делегацию возглавлял руководитель Постоянного комитета по вопросам разведки Майк Тернер.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: