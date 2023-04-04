Поддержка США сыграла решающую роль в способности Украины противостоять РФ – Зеленский

Во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Владимир Зеленский заявил, что поддержка со стороны Штатов сыграла решающую роль в способности Украины противостоять военной агрессии России.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, президента Джо Байдена, всего американского народа сыграла решающую роль в способности нашего государства противостоять России в войне за свою свободу и демократические ценности".

Детали: Зеленский проинформировал делегацию Конгресса о ситуации на передовой и очертил видение ее развития в последующие месяцы.

"Глава государства акцентировал на важности скорейшей передачи уже заявленной поддержки в сфере безопасности. Отдельно он отметил необходимость предоставления для нужд сил обороны военной техники и вооружения, которое может повлиять на дальнейший ход боевых действий и прекратить российский террор против мирных украинских городов", – говорится в сообщении ОПУ.

Отмечается, что американскую делегацию возглавлял руководитель Постоянного комитета по вопросам разведки Майк Тернер.