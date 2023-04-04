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Підтримка США відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти РФ – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 00:52
Підтримка США відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти РФ – Зеленський
Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США. Фото: ОПУ

Під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Володимир Зеленський заявив, що підтримка з боку Штатів відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти військовій агресії Росії.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Пряма мова Зеленського: "Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, президента Джо Байдена, всього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності".

Деталі: Зеленський поінформував делегацію Конгресу про ситуацію на передовій та окреслив бачення її розвитку у наступні місяці.

"Глава держави акцентував на важливості якнайшвидшої передачі вже заявленої безпекової підтримки. Окремо він відзначив необхідність надання для потреб сил оборони військової техніки та озброєння, яке може вплинути на подальший перебіг бойових дій і припинити російський терор проти мирних українських міст", – йдеться у повідомленні ОПУ.

Зазначається, що американську делегацію очолював керівник Постійного комітету з питань розвідки Майк Тернер.

Теми: СШАЗеленськийвійнаРосія
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