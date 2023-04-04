Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підтримка США відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти РФ – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 00:52
Підтримка США відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти РФ – Зеленський
Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США. Фото: ОПУ

Під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Володимир Зеленський заявив, що підтримка з боку Штатів відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти військовій агресії Росії.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Пряма мова Зеленського: "Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, президента Джо Байдена, всього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності".

Реклама:

Деталі: Зеленський поінформував делегацію Конгресу про ситуацію на передовій та окреслив бачення її розвитку у наступні місяці.

"Глава держави акцентував на важливості якнайшвидшої передачі вже заявленої безпекової підтримки. Окремо він відзначив необхідність надання для потреб сил оборони військової техніки та озброєння, яке може вплинути на подальший перебіг бойових дій і припинити російський терор проти мирних українських міст", – йдеться у повідомленні ОПУ.

Зазначається, що американську делегацію очолював керівник Постійного комітету з питань розвідки Майк Тернер.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАЗеленськийвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
США
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: