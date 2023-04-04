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В марте жертвами агрессии РФ стали 765 украинцев – ООН

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 04:06
В марте жертвами агрессии РФ стали 765 украинцев – ООН
Символика ООН. ФОТО: UN.ORG

С 1 по 31 марта этого года жертвами войны в Украине стали 765 гражданских человек.

Источник: отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В марте в Украине зафиксировали гибель 178 гражданских лиц, а 587 человек получили ранения, говорится в отчете.

По данным ООН, больше всего жертв вызвало использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, мин и взрывоопасных предметов.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ООН зафиксировала гибель 8451 и ранения 14 156 человек среди гражданского населения Украины.

Отмечается, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку данные из зоны боевых действий поступают с опозданием.

Темы: ООНжертвыРосcия
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