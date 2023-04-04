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В Чехии готовят реестр украинских авто, чтобы "ловить" нарушителей

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 12:19

Министерство транспорта Чехии готовит реестр автомобилей с находящимися на территории Чехии украинскими номерами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Czech Radio.

Создание такой базы данных потребовали муниципалитеты и города, чтобы упростить поиск правонарушителей.

Пресссекретарь ведомства Франтишек Эмелко подтвердил "Чешскому Радио", что система главным образом призвана обеспечить улучшение выполнения административных штрафов за превышение скорости.

Реестр должен уравнять условия в сфере правонарушений для чешских и украинских водителей.

По чешским дорогам сейчас ездит около 38 тысяч украинских автомобилей. Реестр может быть готов к концу 2023 года.

Напомним, в марте в Чехии изменили выплаты и правила для украинцев, оказавшихся в стране из-за войны.

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В феврале Чехия решила назначить координатора по адаптации и интеграции украинских беженцев.

Темы: Чехияавто
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