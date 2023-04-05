МИД РФ заявил, что Украина "пытается воздействовать" на российские спутники

Министерство иностранных дел России утверждает, что Украина при помощи иностранных специалистов якобы совершает попытки "воздействия" на российские спутники связи.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление МИД

Дословно МИД: "Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются".

Детали: Других пояснений или подробностей в дипломатическом ведомстве не предоставили.